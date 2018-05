Waghalsig: Ein betrunkener Mann hat in Bremerhaven versucht in seine eigene Wohnung zu klettern und ist dabei steckengeblieben. (Polizei Bremerhaven)

Bei einer spektakulären Kletteraktion ist ein betrunkener Mann am Montagabend in einem Dachfenster stecken geblieben. Er hatte versucht, in seine Wohnung im vierten Stock einzubrechen, da es ihm vorher nicht gelang, seine Tür zu öffnen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Nachbarn von gegenüber beobachteten die waghalsige Aktion und alarmierten daraufhin die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hing der 33-Jährige regungslos Kopfüber in seinem Fenster fest.

Daraufhin forderten die Beamten einen Leiterwagen der Feuerwehr an, der am Ende doch nicht benötigt wurde. Dem Mann gelang es letztendlich, sich selber zu befreien und in seine Wohnung zu gelangen.

Nach einem kurzen Zwischenstopp in einer Klinik, wo einige Schnittverletzungen des Mannes behandelt wurden, ging es für ihn danach direkt ins Gefängnis. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Wieso konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. (dpa)