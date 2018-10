Die jährlichen Mittel des Landes Bremen für seine Hochschulen sollen um 190 Millionen Euro steigen. (Frank Thomas Koch)

Mehr Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter, mehr Studierende, neue Fächer und neue Gebäude, die entstehen sollen: Die Wissenschaftsbehörde kündigt deutlich mehr Geld für die Bremer Hochschulen an. Das geht aus einem Entwurf für den Wissenschaftsplan 2025 hervor, den Senatorin Eva Quante-Brandt (SPD) nun vorgelegt hat. Demnach sollen die jährlichen Mittel des Landes Bremen für seine Hochschulen um 190 Millionen Euro steigen: Von 350 Millionen Euro im Jahr 2019 auf 540 Millionen im Jahr 2025.

Mit diesen zusätzlichen Mitteln sollen 343 neue Stellen für Wissenschaftler an Bremens öffentlicher Universität und den drei Hochschulen entstehen, darunter mehr als 70 Professuren und mehr als 260 Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter.

Senatorin will Zahl der Studierenden steigern

Die Wissenschaftssenatorin will auch die Zahl der Studierenden steigern, und zwar insbesondere in Bremerhaven. In der Seestadt sollen im Jahr 2025 rund 4000 Studierende ausgebildet werden – derzeit sind es der Behörde zufolge rund 3200.

Durch den Wissenschaftsplan soll die Bremer Universität zudem so gestärkt werden, dass sie sich mit mehr Personal erfolgreicher als zuletzt für die kommende Exzellenzinitiative bewerben kann, auch die Lehrerausbildung mit einem Schwerpunkt auf Inklusion soll gestärkt werden.

Darüber hinaus sind für das Forschungsinstitut Marum und für die marine Tropenökologie neue Gebäude geplant, die Universität soll ein neues Hörsaalgebäude, und in der Neustadt soll eines der Gebäude der Hochschule erneuert werden. Dort soll zudem ein Studentenwohnheim mit 200 Plätzen neu gebaut werden.

Der bisherige Wissenschaftsplan läuft im Jahr 2020 aus. Der Entwurf der Behörde für den neuen Plan, der daran anschließt, soll nun bis Ende des Jahres mit den Hochschulen diskutiert und dann beschlossen werden.