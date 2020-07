Die Polizei ermittelt gegen den 34-jährigen Schützen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (Symbolbild) (Björn Hake)

Zwei Schüsse vom Balkon eines Mehrparteienhauses in der Immanuel-Kölle-Straße in Obervieland haben am Mittwoch einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Zeugin meldete die Schüsse gegen 11.30 Uhr der Polizei, die die Wohnung schnell ermitteln konnte und den 34-jährigen Schützen schließlich beim Verlassen seines Hauses antraf. Der Mann gab die Schussabgabe aus einer Schreckschusswaffe zu und händigte den Einsatzkräften die Pistole mit Munition aus.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurden keine weiteren Waffen gefunden. Die weiteren Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz laufen. Darüber hinaus wird geprüft, ob der 34-Jährige die Kosten für den Polizeieinsatz übernehmen muss.