Die Bremer Polizei überprüfte am Wochenende insgesamt 28 Fahrzeuge. (dpa)

Laut Polizei ist der 35-Jährige am Freitagabend durch die Nordstraße gefahren, beschleunigte nach nahezu jeder Kreuzung auf ein sehr hohes Tempo und überholte andere Fahrzeuge verbotswidrig über vorhandene Abbiegestreifen. Dabei passierte er mehrere haltende Straßenbahnen und erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Die Polizei konnte ihn schließlich stoppen. Ihn erwartet nun eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe.

Weitere Geschwindigkeitsübertretungen

Die Fahrer von einem BMW und zwei Motorrädern wurde die Weiterfahrt untersagt, da die Betriebserlaubnis durch unzulässige Veränderungen erloschen war. Die Fahrzeuge wurden auf Kosten der Halter abgeschleppt. Bei zwei weiteren Autofahrern leiteten die Beamten Bußgeldverfahren wegen Geschwindigkeitsübertretungen ein. Drei Fahrer wurden wegen der Verursachung unnötigen Lärms sowie dem unnützen Hin- und Herfahren zur Kasse gebeten. Ein Rollerfahrer steuerte sein Gefährt unter Drogeneinfluss und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Bremer Polizei setzt seit Juni 2019 an mehreren Tagen in der Woche zivile Streifenwagen auf den Straßen der Stadt ein. Die neue Kontrollgruppe hat speziell sogenannte Raser und Poser im Visier. Am Wochenende wurden insgesamt 28 Fahrzeuge überprüft. (par)