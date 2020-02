Noch vor Eintreffen eines Mediziners zur Feststellung der Arrestfähigkeit des 35-Jährigen bemerkten die Beamten, dass der Mann nicht mehr bei Bewusstsein war. (Friso Gentsch /dpa)

Der 35-jährige Mann, der am Donnerstagabend in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen ist, starb an einem Herzinfarkt. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft Bremen auf Anfrage des WESER-KURIER. Ob es weitere Ermittlungen gibt, wird am Montag entschieden.

Wie berichtet, hatte die Polizei nach Hinweisen von Zeugen am Donnerstagnachmittag einen erheblichen betrunkenen und hilflosen Mann am Hauptbahnhof aufgegriffen und zum Ausnüchtern in eine Zelle der Innenstadt-Wache gebracht. Zur Feststellung seiner Arrestfähigkeit forderte die Polizei einen Arzt des Instituts für Rechtsmedizin an. Noch vor Eintreffen des Mediziners bemerkten Beamte bei einem Kontrollgang, dass der 35-Jährige nicht mehr bei Bewusstsein war. Erste-Hilfe-Maßnahmen, der Einsatz des Notarztes und Reanimationsversuche blieben vergeblich – der Mann starb am selben Abend in einem Krankenhaus.

Die Ermittlung der Todesursache durch eine Obduktion ergab einen Herzinfarkt. Ob es weitere Ermittlungen zu einem eventuellen Fehlverhalten der Polizei gibt – eingeschaltet ist auch die Dienststelle Interne Ermittlungen beim Senator für Inneres – entscheidet die Staatsanwaltschaft an diesem Montag.