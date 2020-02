Ein 35-Jähriger wurde am Donnerstag leblos in einer Ausnüchterungszelle im Polizeirevier Innenstadt aufgefunden (Symbolbild). (Sebi Berens)

Am Donnerstagnachmittag ist im Polizeigewahrsam ein 35-jähriger Mann gestorben. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen einen offenbar erheblich betrunkenen und hilflosen Mann am Bahnhofsvorplatz gemeldet. Die Polizisten hätten den 35-Jährigen zu dessen eigenen Schutz in Gewahrsam und ihn zum Ausnüchtern in einer Zelle am Revier Innenstadt untergebracht, heißt es hierzu in einer Pressemitteilung der Behörde. Er sei in der stabilen Seitenlage auf eine Matratze gelegt worden. Zeitgleich habe man, wie in solchen Fällen üblich, zur Feststellung der Arrestfähigkeit des Betroffenen einen Arzt des Instituts für Rechtsmedizin angefordert. Noch vor Eintreffen des Mediziners hätten Beamte bei einem Kontrollgang eine halbe Stunde später festgestellt, dass der 35-Jährige nicht mehr bei Bewusstsein war. Es seien sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet und der Rettungsdienst sowie ein Notarzt durch die Polizisten alarmiert worden. Unter Durchführung von Reanimationsmaßnahmen habe man den Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch am Abend verstarb.

Die Staatsanwaltschaft hat in Beteiligung der Dienststelle Interne Ermittlungen beim Senator für Inneres die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Die Leiche des Mannes soll zeitnah obduziert werden. Hierbei handelt es sich um ein standardisiertes Verfahren, das automatisch abläuft, sobald ein Mensch in polizeilicher Obhut stirbt.