Sommer in Bremen: An diesem Dienstag sind bis zu 36 Grad Celsius angekündigt. (emsn.de/Kerstin Völz)

Das Wetter bleibt schweißtreibend in Bremen: Für diesen Dienstag sagt wetter.com bis zu 36 Grad Celsius voraus, der Deutsche Wetterdienst hat zudem eine amtliche Hitzewarnung für die Hansestadt herausgegeben. Diese gilt aktuell von 11 bis 19 Uhr. Erwartet werden eine starke Wärmebelastung und bis zu 15 Sonnenstunden.

Der Sommer dreht ganz schön auf, ja. Der heißeste Tag der Bremer Geschichte wird der Dienstag dennoch vermutlich nicht werden: Der war mit 37,6 Grad Celsius am 9. August 1992.

Keine Blaualgen-Warnung für Bremer Badeseen

Bei Werten über 30 Grad Celsius sind Sonnenmilch, Hut und ausreichend Flüssigkeit unbedingt empfehlenswert. Getränke mit Alkohol, Koffein oder viel Zucker können den Körper allerdings austrocknen, daher ist es vor allem ratsam, viel Wasser zu trinken.

Auch ein Bad in einem der Bremer Badeseen bietet Abkühlung: Die Wassertemperaturen liegen aktuell zwischen 23 und 26 Grad, alle Badegewässer sind zum Schwimmen freigegeben. Lediglich im Sportparksee Grambke wurde ein erhöhter PH-Wert gemessen, informiert die Bremer Umweltbehörde über ihren telefonischen Ansagedienst. Personen mit empfindlicher Haut oder empfindlichen Augen sollten in diesem See nicht baden.