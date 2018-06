Martin Szymanczyk wird gesucht. (Polizei Bremen)

Martin Szymanczyk verließ Dienstagmittag mit dem Rad, einem blauen Rucksack und einer schwarzen Reisetasche die elterliche Wohnanschrift ohne Angabe von Gründen. Das teilte die Polizei Bremen am Dienstag mit.

Am selben Nachmittag wurde er noch im Park Links der Weser zwischen der B 75 und Huchting gesehen. Eine Suche mit der Rettungshundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes Bremen im Park verlief erfolglos.

Es kann möglich sein, dass der 36-Jährige seine Fahrt durch das niedersächsische Umland in Richtung Küste fortsetzte, hieß es. Der Mann lebte in letzter Zeit zurückgezogen, so die Polizei. Ein Fitness-Studio in Kattenturm besuchte er regelmäßig.

Der Vermisste ist 1,80 Meter groß, schlank, hat einen muskulösen Oberkörper sowie etwas längere dunkelblonde Haare. Er trägt eine schwarze Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einem grünen Parka, blauen Jeans, schwarzen Sportschuhen und einer schwarzen Baseballcap bekleidet. Der Vermisste ist auf einem silbernen Herrenrad mit einem übergroßen Gepäckkorb unterwegs.

Hinweise, wo der Mann sich aufgehalten hat oder derzeit aufhält, nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon (0421) 3623 888 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (wk)