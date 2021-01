Ein 36-Jähriger hat in Osterholz mit einer Schreckschusspistole auf einen 40-Jährigen geschossen (Symbolbild). (Oliver Killig)

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Samstagabend in Bremen-Osterholz eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, schoss einer der beiden mit einer Schreckschusspistole auf seinen Kontrahenten. Die Beamten nahmen den Schützen noch vor Ort fest.

Die 36 und 40 Jahre alten Männer waren gegen 18 Uhr in der Grindelwaldstraße aneinander geraten. Im Streit schoss der 36-Jährige mehrfach auf den 40-Jährigen. Polizisten überwältigten den Angreifer noch am Tatort und stellten die Waffe sicher. Der Verletzte musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.