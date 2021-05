Auf dem markierten Grundstück in der Überseestadt soll der neue Gebäudekomplex errichtet werden. (WFB/Christian Ring)

Auf einer rund 6100 Quadratmeter großen Fläche an der Ecke Konsul-Smidt-Straße und Marcuskaje in der Bremer Überseestadt wird ein Gebäudekomplex mit einem Verbrauchermarkt, Einzelhandelsflächen, Dienstleistungsangeboten, Büros, Wohnungen und Gastronomie gebaut. Wie die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) am Freitag mitteilte, hat die Ten Brinke-Gruppe, ein Immobilienunternehmen aus Bocholt, bei der öffentlichen Ausschreibung den Zuschlag für das Projekt erhalten. Die WFB bereitet nun im Auftrag des Grundstückseigentümers - der M3B GmbH - den Verkauf vor.

Ten Brinke will auf dem Investorengrundstück laut Mitteilung für 37 Millionen Euro einen Gebäudekomplex errichten, der aus mehreren Baukörpern besteht und optisch an die Form einer Bremer Kogge erinnert. Das Ensemble soll auch den Namen „Hanse-Kogge“ tragen. Im Erdgeschoss bietet der Neubau eine Fläche für einen Lebensmittelmarkt. Dazu sollen sich kleinere Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe dort ansiedeln. Das erste und zweite Obergeschoss ist für Parkplätze eingeplant. Die drei unteren Geschosse bilden den Sockel für vier dreigeschossige Baukörper, die flexibel nutzbare Flächen für Büros, Gemeinbedarf und Wohnen enthalten sollen. Vor dem Gebäude ist ein großer Vorplatz geplant, der auch als Veranstaltungsort genutzt werden kann.

Bevor mit dem Bau begonnen wird, ist noch ein Architekturwettbewerb geplant. Zudem muss ein vorhabenbezogener Bebauungsplan in Abstimmung mit der Baubehörde erstellt werden. Nach erteilter Baugenehmigung soll die Bauzeit etwa zwei Jahre betragen. Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke), die auch Aufsichtsratsvorsitzende des Grundstückeigentümers M3B ist, sagte: „Das neue Lebensmitteleinzelhandels-Zentrum ist für die Überseestadt enorm wichtig. In den vergangenen Jahren hatte das Quartier ein sehr hohes Entwicklungstempo. Es ist daher gut, dass jetzt auch die Aufenthalts- und Versorgungsqualität kontinuierlich zunimmt. Die Überseestadt wird dadurch immer urbaner.“