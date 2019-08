Der Kampfmittelräumdienst der Polizei Bremen entsorgte die Munition. (Patrick Seeger/dpa)

Bei Bauarbeiten sind am Sonntagmorgen 375 Schuss Infanteriemunition aus dem Zweiten Weltkrieg in Bremen-Gröpelingen entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei baggerten Bauarbeiter an Gleiskörpern an der Straße Beim Industriehafen, als sie auf die Munition stießen. Der Fundort wurde sofort abgesperrt und der Kampfmittelräumdienst übernahm die Entsorgung der Munition. (sei)