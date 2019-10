Die Frau war ohne Fremdeinwirkung auf die Fahrbahn der Wilhelm-Kaisen-Brücke gestürzt. (Patrick Seeger/dpa)

Nach einem Unfall auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke in Bremen ist eine 37 Jahre alte Radfahrerin in der Nacht zum Freitag mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 23.20 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann von der Straße Tiefer auf den Radweg der Wilhelm-Kaisen-Brücke abgeboben, als sie ohne Fremdeinwirkung vom Radweg abkam und auf die Straße stürzte. Ein stadteinwärts fahrender 25-Jähriger konnte mit seinem Auto nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit der 37-Jährigen zusammen. Die Frau wurde dabei lebensbedrohlich am Kopf verletzt.

Die Wilhelm--Kaisen-Brücke wurde stadteinwärts für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0421 / 3621 4850 entgegen. (sei)