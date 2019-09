Die Fahrradroute soll als Ring über die Wallanlagen um die Innenstadt herum verlaufen. (WESER-KURIER/ Schulze)

Es ist das Kernstück der geplanten Radpremiumrouten in der Innenstadt. Für den Ausbau des Projektes Wallring hat Bremen die Zusage für eine finanzielle Förderung durch das Bundesumweltministerium erhalten. Wie die Bremer Verkehrsbehörde am Donnerstag mitteilte, werde bis zu 90 Prozent der förderfähigen Baukosten des Modellprojekts übernommen. Insgesamt seien 3,8 Millionen Euro an Bundesmitteln eingeworben worden. Die Gesamtkosten für den Wallring werden auf etwa 4,4 Millionen Euro geschätzt. Geplant ist eine Fahrradroute, die als Ring über die Wallanlagen um die Innenstadt herum verläuft. Die Förderung kommt nun aus dem Bundeswettbewerb "Klimaschutz durch Radverkehr" anlässlich der Nationalen Klimaschutzinitiative.

Bremen habe mit zwei Projekten bereits gute Erfahrungen mit diesem Förderprogramm gemacht. „Mit der Fahrradroute Wallring wird der Radverkehr besser in die Innenstadt geführt. Außerdem wird die Verknüpfung der neuen Weserbrücke an den Altenwall vorbereitet“, so Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne). Die Fahrradroute werde bestehende Konflikte reduzieren und insbesondere den zentralen Umsteigepunkt Domsheide perspektivisch vom Radverkehr entlasten. Die Bremer Eigenmittel wurden bereits Anfang Mai von der Verkehrsdeputation freigegeben. Der Projektstart sei schon für Anfang Oktober vorgesehen und werde im ersten Schritt die Planung der einzelnen Teilmaßnahmen angehen, heißt es aus der Behörde. „Der Wallring ist der zentrale Baustein einer vorbildlichen innerstädtischen Radinfrastruktur", sagt der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Ralph Saxe.