Ein 38-Jähriger ist mit einer abgebrochenen Bierflasche verletzt worden. (Tobias Kleinschmidt/dpa)

Am Montagabend wurde ein Mann auf dem Bremer Bahnhofsplatz verletzt. Er wollte einen Streit schlichten, teilte die Polizei mit. Gegen 21 Uhr kam es in der Nähe eines Imbisses aus einer Gruppe heraus zu einem Streit zwischen zwei Männern. Als ein weiteres Gruppenmitglied den Streit schlichten wollte, schlug es ein 37-jähriger Tatverdächtiger mit einer abgebrochenen Bierflasche ins Gesicht, so die Polizei.

Der 38-Jährige erlitt eine Schnittwunde, der Tatverdächtige konnte noch auf dem Bahnhofsplatz von der Polizei gestellt und festgenommen werden.