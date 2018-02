Die Polizei meldete einen Zusammenstoß zwischen einem Smart und einem 38-Tonner. (dpa)

Der 31-jährige Fahrer des Kipplasters befuhr gegen 7.20 Uhr die Straße Doventorscontrescarpe in stadteinwärtige Richtung. Bei einem Spurwechsel Höhe der Unterführung B75 übersah er den im "toten Winkel" befindlichen Kleinwagen einer 37-Jährigen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, drehte sich der Smart bei der Berührung seitlich vor den Lkw und wurde etwa 120 Meter vor dem Kipper hergeschoben. Der Fahrer des 38-Tonners hatte den Smart nicht gesehen und lediglich das Quietschen der Reifen wahrgenommen, woraufhin er stoppte.

Die 37-jährige Smart-Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Doventorscontrescarpe musste in stadteinwärtiger Richtung zunächst voll gesperrt werden. Gegen 8 Uhr konnte der Verkehr an der Unfallstelle wieder einspurig freigegeben werden, so die Polizei. (wk)