Eine der Wandschmierereien der psychisch kranken Frau aus Woltmershausen. (Frank Thomas Koch)

Die 39-Jährige wurde zum Aufenthalt in der forensischen Psychiatrie verurteilt. Ihre Strafe ist allerdings zur Bewährung ausgesetzt - sie wird also stattdessen in eine forensische Wohngruppe kommen. Dort lebt die Frau mit anderen Menschen zusammen, die ähnliche psychische Probleme haben, in einem engmaschigen Kontrollsystem. Es gibt eine 24-Stunden-Betreuung, sie bekommt eine medikamentöse Behandlung und es gibt Betreuer vor Ort. Die Bewährung ist auf fünf Jahre festgesetzt und die Frau wohnt nicht mehr in ihrem ursprünglichen Stadtteil.

Mehr zum Thema Frau terrorisiert Nachbarn in Woltmershausen Prozess trotz Schuldunfähigkeit Am Landgericht Bremen hat ein Prozess gegen eine Frau begonnen, die seit Jahren ihre Nachbarschaft ... mehr »

Die 39-Jährige lebte in Woltmershausen und drangsalierte seit Jahren ihre Nachbarschaft. Malte volksverhetzende Graffiti an Hauswände, schrieb dort mit dickem schwarzen Filzstift Beleidigungen wie "Bordellhure" oder "Schmarotzer" an, ritzte Hakenkreuze in den Lack von Autos, beging Sachbeschädigungen, und auch zu handgreiflichen Attacken kam es schon. Zwischen 15.000 und 20.000 Euro gab eine der betroffenen Familien nach eigenen Angaben in den vergangenen sieben Jahren für die Beseitigung diverser Schäden aus. Der Polizei lagen stapelweise Anzeigen gegen die Frau vor. (mic/hee)