39-Jähriger wirft in der Neustadt Tisch aus dem Fenster

Patrick Reichelt

Am Freitag randalierte ein Mann in der Neustadt und warf unter anderem einen Glastisch aus dem Fenster. Die Polizei stellte Cannabispflanzen in der Wohnungen sicher. Der Mann kam in eine psychiatrische Klinik.