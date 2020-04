In den vergangenen Wochen hatte es wiederholt Proteste und Auseinandersetzungen um die Belegung der Lindenstraße gegeben. Nun gibt es in der Überseestadt einen weiteren Ort, wo Geflüchtete untergebracht werden können. (Sina Schuldt/dpa)

Das Sozialressort hat am Donnerstag eine Unterkunft im Kaffee-Quartier in der Überseestadt in Betrieb genommen. In das Gebäude sollen noch am Nachmittag Geflüchtete aus der Erstaufnahmeeinrichtung in der Lindenstraße in Vegesack einziehen. Bis kommende Woche werden dort bis zu 40 Genesene unterkommen. Damit soll die Erstaufnahmestelle, in der in den vergangenen Wochen zahlreiche Menschen positiv auf Corona getestet wurden, entlastet werden.

In den vergangenen Wochen hatte es wiederholt Proteste und Auseinandersetzungen um die Belegung der Lindenstraße gegeben. Am Mittwoch war es zu einem Polizeieinsatz an dem Standort gekommen, weil nach Angaben des Sozialressorts fünf Personen, die wegen der Möglichkeit einer Infektion mit dem Coronavirus unter Quarantäne stehen, bei einem Umzug aus der Erstaufnahme begleitet wurden. Nach Auskunft der Polizei gab es vor Ort keinerlei Widerstandshandlungen, die Betroffenen sind mit Krankentransportern in ihre Quarantäne-Unterkunft gefahren worden. Insgesamt waren 146 Menschen in der Lindenstraße mit dem Coronavirus infiziert, 33 sind inzwischen genesen. Am Donnerstagvormittag waren in der Lindenstraße noch 310 Menschen in knapp 200 Zimmern untergebracht.

„Versatzstück der Entlastungsstrategie“

Insgesamt sollen in der ehemaligen Jugendherberge im Zollhaus 40 junge Männer unterkommen, die bereits mit Covid-19 infiziert waren und vom Gesundheitsamt also symptomfrei und genesen eingestuft werden. Dies sei ein „weiteres Versatzstück unserer Entlastungstrategie“, erklärte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) bei einer ersten Begehung am Donnerstagmorgen. Bereits am Nachmittag sollen die ersten Bewohner einziehen. Betreut werden sie im Zollhaus von der Awo. Die jungen Männer befinden sich aktuell im Gerichtsprozess über ihren Aufenthaltsstatus und werden so lange dort untergebracht, bis ihre rechtliche Lage geklärt ist.

Die Belegung in der Lindenstraße nimmt nach Angaben des Sozialressorts immer weiter ab, aktuell werde nach weiteren Entlastungsunterkünften gesucht. Eine Art Zweigstelle der Lindenstraße ist der Standort im Zollhaus nicht. Eine zweite Bremer Erstaufnahmestelle gibt es in der Alfred-Faust-Straße, wo, wie in der Lindenstraße, die „Ankommensprozesse begleitet werden sollen“, so Stahmann. Dort sind derzeit von 250 Plätzen 40 belegt. Im Laufe der Legislatur soll nach ihren Angaben eine weitere Zweigstelle dieser Art dazu kommen.

Die Zimmer in dem Gebäude sind jeweils mit zwei Betten und einem Badezimmer ausgestattet. Untergebracht werden soll in jedem Zimmer aber nach Angaben des Sozialressorts nur eine Person. Zuletzt waren im Zollhaus 2014 zunächst zwölf minderjährige Geflüchtete untergebracht, bis Herbst 2015 stieg die Zahl auf 60. Zu dem Zeitpunkt gehört die Unterkunft zum Jugendhilfeträger der Kannenberg-Akademie, der 2017 Insolvenz anmelden musste.