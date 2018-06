Nicht nur die Türen der Oberen Rathaushalle stehen den neu eingebürgerten Deutschen offen. Innensenator Ulrich Mäurer (Mitte 1. Reihe) feierte mit ihnen. (Frank Thomas Koch)

Über den Marktplatz schallte die Saxofon-Schnulze "Dreams are my reality", als Bremens Neubürger das Rathaus betraten zum traditionellen Empfang in der Oberen Rathaushalle mit Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). Und tatsächlich ist für viele der 578 Männer, Frauen und Kinder aus der Türkei, Syrien, Großbritannien, den Niederlanden, Mexiko, Polen und anderen Ländern, die bis zum 31. Mai Deutsche geworden sind, damit ein Traum in Erfüllung gegangen.

Sie haben nachgewiesen, dass sie hier seit Jahren arbeiten, haben für die Sprachprüfung gelernt und im Einbürgerungstest Fragen beantwortet wie "Wann beginnt in Deutschland die gesetzliche Nachtruhe?" (Antwort: 22 Uhr) oder "Was wollte Willy Brandt mit seinem Kniefall 1970 im ehemaligen jüdischen Ghetto in Warschau ausdrücken?" (Antwort: Er bat Polen und die polnischen Juden um Verzeihung für die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg).

Mehr als eine Urkunde

"Ihre Einbürgerung ist mehr als eine Urkunde, die Sie sich ins Regal stellen", sagte Mäurer in seiner Ansprache vor den Neubürgern, von denen rund 400 gekommen waren. "Sie ist auch ein Bekenntnis zu Deutschland mit seinen Werten, Rechten und Pflichten. Sie sind nun deutsche Bürger, aber Sie bleiben, wer Sie sind." Der Senator sprach auch vom Wert der Vielfalt, die das Land und damit auch Bremen brauche. "Der Roland steht hier viele hundert Jahre, er steht für die Freiheit. Ich möchte Sie dazu ermutigen, Dinge mitzugestalten und Ihre Erfahrungen einzubringen."

Maria Fernanda Wandemberg aus Ecuador ist eine der 578, die künftig Bundesregierungen und Bürgerschaften mitwählen darf und die jetzt, wenn sie zum Beispiel ein Auto mieten möchte, laut eigener Aussage nicht mehr "100 Millionen Dokumente" vorlegen muss, sondern einfach nur ihren Personalausweis. Aufgewachsen ist die Sängerin und Kulturwissenschaftlerin in Quito, aber schon mit 18 zog es sie in die Ferne. Die geplante Weltreise endete allerdings schon in Deutschland – was Wandemberg nie bereut hat. "Ich habe hier eine wunderbare neue Welt entdeckt, in der ich mich viel freier bewegen konnte als in Ecuador", sagte sie, bevor sie zur Gitarre griff und für die Empfangsgäste auf Spanisch das letzte Lied spielte, das sie zu Hause in Quito vor ihrer Abreise komponiert hatte.

Mehr zum Thema 500 Gäste feiern ihr neues Leben Einbürgerungsfeier im Bremer Rathaus Am Dienstag kamen knapp 500 Menschen aus aller Welt ins Rathaus, um ihre Einbürgerung in ... mehr »

Sie sang von Ungewissheit, aber auch von Mut und der Hoffnung auf ein neues, besseres Leben. Maria Fernanda Wandemberg hat es gefunden – in Bremen. Hier lebt sie seit 2002 und hat sich als Mittel gegen die Sehnsucht nach ihren überall in der Welt lebenden Verwandten einfach neue "adoptiert": Aus Freunden, die sie übers Salsatanzen und Windsurfen kennenlernte, ist ihre zweite Familie geworden. "Ich habe mir mit dem Antrag auf die Einbürgerung viel Zeit gelassen", sagt sie, "und ich habe nicht damit gerechnet, dass es mich so tief berührt. Als ich im Amt stand, hatte ich Tränen in den Augen."

Gustavo Macelo hat aus dem schönsten aller Gründe neben dem mexikanischen jetzt auch den deutschen Pass: der Liebe. Im Studium in Halle/Saale lernte er seine Frau Tabea Salzmann kennen. Inzwischen ist er Doktor der Philosophie, studiert zusätzlich auf Lehramt. Macelo: "Wir haben auch mal zwei Jahre in Mexiko gelebt. Aber irgendwann war klar, dass wir in Deutschland wohnen und arbeiten werden. Mir ist wichtig, dass ich jetzt wählen darf, denn ich habe mich schon im Studium politisch engagiert." Getoppt hat seine Freude über den Bescheid vor drei Monaten nur die über die Geburt seiner Tochter Annemarie zwei Tage vorher.