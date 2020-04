Für Menschen mit Behinderung werden Sozial- und Teilhabeleistungen seit Januar auf neue Weise berechnet. (Arno Burgi)

Drei Monate nach Inkrafttreten neuer rechtlicher Bestimmungen für Menschen mit Behinderung stockt die rechtliche Umsetzung in Bremen noch immer. 427 Anträge auf Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) sind nach Angaben der Sozialbehörde derzeit noch nicht abschließend bearbeitet. Das betrifft Leistungen, mit denen Behinderte im Alltag oder Beruf unterstützt werden, etwa eine Betreuung. Unter den unbearbeiteten Fällen befinden sich laut Sozialbehörde zudem 86 Menschen, die auch Existenzsicherung für ihren Lebensunterhalt beantragt haben. Anfang März waren es noch etwa 700 unbearbeitete BTHG-Anträge (wir berichteten).

„Man hatte uns die Bearbeitung bis Anfang April zugesagt“, kritisiert Hans-Peter Keck, Geschäftsführer der Lebenshilfe Bremen. Die Lebenshilfe betreibt verschiedene Wohnhäuser für Menschen mit Handicap. Von den 156 Anträgen der Bewohnerinnen und Bewohner sind Keck zufolge erst sieben bearbeitet. Das bedeutet: Geld für Unterkunft und spezielle Leistungen für Behinderte – sogenannte Eingliederungshilfen – wurde den Menschen nicht überwiesen. Die Lebenshilfe erhalte zwar einen Abschlag, so Keck, der sei aber deutlich niedriger als die Summe, die man regulär bekäme. „Wir gehen in Vorkasse“, erklärt der Geschäftsführer. Jeden Monat in Höhe von etwa 40 000 bis 50 000 Euro. Keck sagt, man sei verärgert, dass die Behörde die Angelegenheit auf dem Rücken der Träger austrage.

Auf Bemühen der Lebenshilfe habe es kürzlich ein Gespräch mit dem Leiter des Fachdienstes Teilhabe gegeben. „Das Amt zeigt sich im Moment sehr kooperativ und will die Anträge sukzessive abarbeiten“, sagt Keck zuversichtlich. „Wir hoffen auf Ende April.“ Auch der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Bremen, der fünf Häuser für Menschen mit Behinderung betreibt, kennt das Problem. Konrad Seidl, Bereichsleiter Wohnhäuser, sagt: „Es gibt nach wie vor keine verlässliche Bearbeitung“. Er sehe zwar das Bemühen des Amtes, aber man wünsche sich, dass die Zahlungen bald zuverlässig eingingen. „Die Situation erfordert ein hohes Maß an zusätzlichen Arbeitsaufwand“, sagt Seidl.

Opposition kritisiert Behörde

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ist rechtlich „sehr komplex“, sagt Sozialbehörden-Sprecher Bernd Schneider. Die dritte Stufe des BTHG trat zum 1. Januar bundesweit in Kraft. Es soll Menschen mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung mehr gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Klassische Sozialleistungen für Unterkunft und Lebensunterhalt werden nun von speziellen Ansprüchen für behinderte Menschen (Eingliederungshilfen) getrennt berechnet. Alle Betroffenen mussten neue Anträge stellen.

Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) hat eigens eine neue Stelle geschaffen, die für das BTHG zuständig ist: den Fachdienst Teilhabe. Er gehört organisatorisch zum Amt für Soziale Dienste. Schneider erklärt, zu der rechtlichen Komplexität komme hinzu, dass eine neue Software eingeführt worden ist und viele Kräfte neu eingestellt worden seien.

Die CDU-Politikerin Sigrid Grönert kritisiert: „Durch bessere und vor allen Dingen frühzeitigere Planung hätte man diesen Stress an allen Fronten verhindern können!“ Die Menschen und ihre Angehörigen, aber auch die Träger müssten die verschleppte Planung nun ausbaden. Diesen Vorwurf weist Schneider zurück. Die Regelungen des Bundesgesetzes seien in Berlin erst kurzfristig konkretisiert worden. Deshalb habe man viele Abschätzungen gar nicht so früh treffen können. „Viele Fragen stellen sich auch erst im Kontext der Anwendungen“, sagt er. Und: Es stünde nicht immer sofort direkt Personal zur Verfügung.

Mehr zum Thema Personal fehlt noch Bremer Fachdienst Teilhabe für Menschen mit Behinderung Wie weit ist Bremen bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes? Wo hakt es noch? Jetzt hat sich ... mehr »

In Bezug auf die Lebenshilfe versichert Schneider, die Fälle seien mittlerweile abgearbeitet und die Zahlungen angewiesen. „Alle Bremer Träger mit größeren Rückständen sind umgestellt“, sagt der Behördensprecher. Allerdings seien die Bescheide noch nicht alle verschickt. Die offenen Anträge beträfen überwiegend nicht-bremische oder kleinere Träger. Er hebt hervor, dass die Angestellten im Fachdienst Teilhabe auch sonnabends arbeiteten. Fälle, in denen es Handlungsdruck gebe, würden vorgezogen.

Druck erzeugte auch Helmut Rahn. Sein Schwager ist 63 Jahre alt und hat das Downsyndrom, er lebt in einer Behinderteneinrichtung in Osterholz. „Zum Januar fehlte plötzlich das Geld“, berichtet Rahn. Das Taschengeld in Höhe von 142 Euro sei ausgeblieben. Rahn, der früher Landrat im Kreis Diepholz war, wusste, wie er sich wehren kann: Er kontaktierte die Bürgerschaftsabgeordnete Grönert und rief mehrfach das Amt und den Träger an. Seine Frau und er überwiesen dem Verwandten Geld. Vor Ostern trudelte schließlich der Bescheid ein. „Ich bin froh, dass es ausgestanden ist“, sagt Rahn. Nicht alle Menschen hätten Angehörige, die einspringen können.