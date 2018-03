Nach einer Stunde hatte die Bremer Feuerwehr den Brand gelöscht. (Björn Hake)

40.000 Euro Schaden, aber keine Verletzten - das ist die Bilanz eines Brandes in der Straße "An der Schüttenriehe" am Samstagnachmittag in Huchting. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Passanten gegen 15 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss eines Hauses gemeldet. Dort brannten beim Eintreffen der Feuerwehr mehrere Einrichtungsgegenstände in der Küche, sämtliche bewohner aber hatten das Haus bereits verlassen. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vom Rettungsdienst untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach rund einer Stunde hatten die Einsatzkräfte den Brand gelöscht. Die Dachgeschosswohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur brandursache aufgenommen. (sei)