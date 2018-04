Die Martinistraße ist derzeit wegen eines Unfalls gesperrt. (Max Seidenfaden)

Wegen eines schweren Unfalls am Sonntagmittag musste die Martinistraße fast zwei Stunden in beiden Richtungen zwischen Brill und Tiefer für den Verkehr gesperrt werden: Kurz vor 12 Uhr war es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Kleintransporter eines Paketzustellers gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte der Transporter auf der Straße gewendet, dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw.

Der Unfall ereignete sich in Höhe der Ecke Martinistraße/Bredenstraße. Das Auto krachte durch den Zusammenstoß gegen eine Ampel an einem Fußgängerüberweg an der Martinistraße. Dort wurde eine wartende Frau leicht am Fuß verletzt, der Fahrer des Autos erlitt einen Schock. Die Ampelanlage wurde durch den Aufprall zerstört. Mehrere Feuerwehr- und Rettungswagen waren wenige Minuten nach dem Unfall vor Ort. Die Unfallfahrzeuge mussten geborgen werden. Gegen 14 Uhr konnte die Martinistraße wieder freigegeben werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro. (sad)