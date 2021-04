Die Bremer Schulden werden in der Altstadt auf der Schuldenuhr angezeigt. (Sina Schuldt)

Pro Sekunde wächst der Bremer Schuldenberg um 40,27 Sekunden. Am Donnerstag hat Carl Kau, Vorstand des Bundes der Steuerzahler in Bremen, die Uhr entsprechend umgestellt. Zu diesem Zeitpunkt zeigte die Digitaluhr einen Schuldenstand von 21,89 Milliarden Euro an, was rund 32,20 Euro pro Kopf entspreche. Der Bund der Steuerzahler hat ausgerechnet, dass der Gesamtbetrag der Schulden bis Jahresende auf 22,85 Milliarden anwachsen wird.

Zwar wachse die Bremer Verschuldung in diesem Jahr langsamer als noch im Rekordjahr 2020, mit insgesamt 1,27 Milliarden Euro falle die Neuverschuldung 2021 dennoch höher aus als notwendig, kritisiert Kau in einer Mitteilung. „Der vordergründig mit der Corona-Pandemie begründete und vollständig schuldenfinanzierte Bremen-Fonds enthält zu viele Maßnahmen, die mit der Pandemiebewältigung nicht das Geringste zu tun haben. Im Windschatten der Pandemie hebelt das rot-grün-rote Mehrheitsbündnis die Schuldenbremse aus, um allgemeine staatliche Aufgaben und kostspielige politische Vorhaben kreditfinanzierten zu können“, lautet sein Vorwurf an die Koalition.