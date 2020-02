Der 40-Jähriger zeigte sich gegenüber der Polizei einsichtig. (Christian Kosak)

Ein 40-jähriger Mann hat am Montagnachmittag zwei Streifenpolizisten in Bremen-Walle mit einer Waffe bedroht. Bei der Kontrolle stellte sich die Waffe allerdings als eine Spielzeugpistole heraus, teilte die Polizei in einer Mitteilung mit.

Gegen 15 Uhr war eine Streife in der Schleswiger Straße unterwegs, als ihnen ein Mann auf einem Fahrrad entgegenkam und mit einer Waffe auf sie zielte. Die Beamten erkannten, dass es sich um keine echte Waffe handelte und stellten den Mann zur Rede. Der 40-Jährige zeigte sich laut Polizei einsichtig.

Geldbuße bis zu 10.000 Euro

Die Polizei Bremen weist darauf hin, dass laut Waffengesetz das Tragen von sogenannten Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit verboten ist. Damit sind Spielzeugwaffen gemeint, die täuschend echt aussehen. Verstöße können mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. Außerdem kann der Polizeieinsatz in Rechnung gestellt werden.