Bei einer Schlägerei ist ein 40-Jähriger schwer verletzt worden. (dpa)

Ein 40-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag von einem 41-Jährigen in Huchting zusammengeschlagen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, kam es gegen 16.20 Uhr neben dem Haltestellenbereich des Roland-Centers zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern. Beide Beteiligte seien dem Trinkermilieu zuzuordnen und waren bei der Tat stark alkoholisiert. Im Laufe des Streits eskalierte die Situation und der Ältere schlug den Kopf des Jüngeren mehrfach auf den Boden und trat auf ihn ein. Zeugen zogen den Täter von dem Mann weg und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 40-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht gegen den Angreifer einen Untersuchungshaftbefehl. Die Mordkommission ermittelt.