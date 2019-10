40-Jähriger in Bremen-Findorff attackiert und bestohlen

Ein 40-Jähriger wurde in Findorff überfallen und ausgeraubt. (DPA (Symbolbild))

Ein 40-jähriger Mann ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in Bremen-Findorff ausgeraubt worden. Er war gegen kurz nach vier Uhr morgens an der Theodor-Heuss-Allee unterwegs, als sich ein unbekannter Täter von hinten näherte. Das teilte die Polizei mit. Der Täter soll dem 40-Jährigen eine Art Band um den Hals gelegt und Geld gefordert haben. Der 40-Jährige gab dem Unbekannten sein Portemonnaie, trotzdem schlug der Angreifer ihm mehrfach ins Gesicht. Das Opfer stürzte zu Boden, der Täter flüchtete mit der Beute.

Der 40-Jährige verletzte sich bei dem Überfall. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (0421) 362 38 88 zu melden.