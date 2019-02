Nach dem Unfall musste die A27 bis in die Mittagsstunden gesperrt werden. (Patrick Seeger/dpa)

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos ist ein 41-Jähriger auf der A27 bei Bremen schwer verletzt worden. Weitere drei Menschen seien bei dem Unfall am Samstagmorgen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Eine 59 Jahre alte Frau aus Bremen war zwischen der Anschlussstelle Bremen-Sebaldsbrück und dem Bremer Kreuz mit ihrem Wagen gegen das Auto des 41-Jährigen gekracht - vermutlich, weil sie es übersehen hatte. Beide Autos wurden bei dem Unfall in die Leitplanke geschleudert. Gegen die 59-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Bei dem Aufprall wurden beide Fahrzeuge in die rechten Seitenschutzplanken geschleudert. Den enstandenen Totalschaden an den Autos beziffert die Polizei auf 25.000 Euro. Eine Spur der A27 musste bis in die Mittagsstunden gesperrt werden. (dpa/sei)