Die Polizei sucht nach einer Vergewaltigung im Bürgerpark nach Zeugen. (Björn Hake)

Eine 42-jährige Bremerin ist am Freitagmorgen auf dem Weg zum Bremer Hauptbahnhof in ein Gebüsch des Bürgerparks gezerrt und dort vergewaltigt worden. Der Unbekannte hatte sie zuvor gegen 7 Uhr in der Findorffallee in Höhe der Neukirchstraße mit einem Messer angegriffen und ausgeraubt. Anschließend flüchtete er.

Der Mann wird auf etwa 30 bis 40 Jahre geschätzt, hatte einen Drei-Tage-Bart und wurde als ungepflegt beschrieben. Er trug bei der Tat ein verwaschenes, dunkles T-Shirt, eine lange Jeans und schwarze Schuhe, teilt die Polizei mit. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0421/362 38 88 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.