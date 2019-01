Schlägerei in Bremerhavener Gaststätte

42-Jähriger im Gesicht verletzt

Bei einer Schlägerei in einer Gaststätte in Bremerhaven ist am Freitagabend ein 42-Jähriger im Gesicht verletzt worden. Laut Zeugenaussagen soll er grundlos von zwei anderen Gästen attackiert worden sein.