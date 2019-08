Präsident-Kennedy-Platz

42-Jähriger in Bremen-Mitte mit Messer bedroht und ausgeraubt

Jakob Milzner

Am helllichten Tag ist am Präsident-Kennedy-Platz in Bremen am Sonntag ein Mann überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.