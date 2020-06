Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung in Burglesum, bei der am Montagabend ein Mann mit einem Messer schwer verletzt worden ist (Symbolbild). (dpa)

In Burglesum ist am Montagabend ein 42-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilten, kam es gegen 21.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache vor einem Imbiss an der Helsingborger Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 42-Jährigen und einer Gruppe. Dann stach ein Mann aus der Gruppe mit einem Messer auf den 42-Jährigen ein und verletzte ihn dabei schwer. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Täter flüchtete. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.