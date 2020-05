Auch am Bremer Flughafen sind Hunde für den Bremer Zoll im Einsatz, um Drogen im Gepäck der Reisenden zu erschnüffeln. (Torsten Spinti)

Für Aufsehen sorgt das Hauptzollamt vor allem dann, wenn es große Mengen an Drogen oder Waffen sicherstellt. Seine Hauptaufgabe aber ist es, dafür zu sorgen, dass Abgaben für die Einfuhren von Waren, also Zölle, die Umsatzsteuer auf Einfuhren, Verkehrs- und Verbrauchersteuern korrekt bezahlt werden. Im Jahr 2019 kamen so 4,3 Milliarden Euro zusammen, wie die Behörde am Montag in ihrer Jahresbilanz mitteilte. Die Einnahmen sind gegenüber 2018 leicht gestiegen, nämlich um etwa 80 Millionen Euro.

Den größten Teil machen Zölle und Einfuhrumsatzsteuer aus (2,8 Milliarden Euro). Stark gestiegen sind nach Angaben des Hauptzollamtes die Einnahmen aus Verbrauch- und Verkehrsteuern: Mit rund 1,4 Milliarden Euro waren sie mehr als 100 Millionen Euro größer als 2018. „Das Hauptzollamt Bremen leistet damit seinen Beitrag zu den bundesweiten Einnahmen des Zolls, die mit 141 Milliarden Euro fast 45 Prozent der Steuereinnahmen des Bundes ausmachen“, erklärte Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts.

Mehr zum Thema Erstaufnahme für unbegleitete Minderjährige Neue Pläne für das alte Hauptzollamt Das Sozialressort möchte Bremens zentrale Erstaufnahme für junge unbegleitete Geflüchtete von ... mehr »

Zu Einnahmen für die Staatskasse trägt auch die Bekämpfung von Schwarzarbeit bei. Nach Angaben des Hauptzollamtes wurden 2019 mehr als 552 Arbeitgeber kontrolliert. Daraus ergaben sich rund 3000 Strafverfahren (2018: 2750), die mit insgesamt 33,75 Jahren Haft für die Beteiligten ausgingen und mit Geldstrafen in einer Gesamthöhe von 652 946 Euro. Auch Bußgeldverfahren gab es, und zwar mit rund 700 deutlich mehr als im Jahr 2018 mit 447.

Entsprechend höher war mit rund 500 000 Euro auch die Summe der verhängten Bußgelder (2018: etwa 353 000 Euro). Insgesamt wurden im Bereich Schwarzarbeit Schäden im Wert von mehr als 17 Millionen Euro ermittelt, schreibt das Hauptzollamt in seiner Bilanz. Ebenfalls ein Schwerpunkt der Kriminalitätsbekämpfung ist laut der Behörde „der Zugriff auf von Tätern taterlangtes Vermögen“. Aufgrund der Ermittlungen konnten Gerichte so die Sicherung von rund sechs Millionen Euro anordnen, die sich Täter bei Straftaten angeeignet hatten.

Mehr zum Thema Jahresbilanz des Bremer Zolls Mehr Schwarzarbeiter ermittelt als im Vorjahr Im vergangenen Jahr änderte der Zoll seine Herangehensweise in der Finanzkontrolle. Dadurch wurden ... mehr »

Die Summe der Drogen, die das Hauptzollamt im vergangenen Jahr einkassierte, war wesentlich geringer als im Vorjahr. Die Hauptmenge macht Kokain aus, 2019 wurden „nur“ 93 Kilogramm sichergestellt. Das liegt den Angaben zufolge aber hauptsächlich daran, dass Container, in denen insgesamt mehr als eine Tonne Kokain nach Bremerhaven geschmuggelt werden sollte, bereits in den südamerikanischen Häfen abgefangen werden konnten.

„Diese Kokainsendungen zeigen, dass Bremerhaven als viertgrößter Containerhafen Europas nach wie vor als Eingangstor nach Europa für die Kokainschmuggler gilt. Daher werden wir die intensiven und risikoorientierten Kontrollen weiterhin fortsetzen“, sagte Tödter. Kath, eine Droge aus dem Nordosten Afrikas, haben die Zollfahnder ebenfalls sehr häufig sichergestellt, insgesamt mehr als 80 Kilogramm und damit fast das Doppelte der Menge von 2018.

„In erheblichem Umfang“ haben laut dem Hauptzollamt auch die Funde bei Waffen, Waffenteilen und Munition zugenommen: Fast 4500 Waffen und Waffenteile sowie fast 4000 Stück Munition sind 2019 aus dem Verkehr gezogen worden (2018: 199 Waffen, 57 Stück Munition). Den Anstieg machten vor allem nicht gekennzeichnete Softair-Waffen mit einer Bewegungsenergie von mehr als 7,5 Kilojoule aus, die im Bremerhavener Freihafen sichergestellt worden waren. Immer wieder greifen die Fahnder auch bei Marken- und Produktpiraterie ein: 2019 beschlagnahmten sie Waren im Wert von 5,8 Millionen Euro.