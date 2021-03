Im Bremer Stadtteil Osterholz ist am Freitag ein Mann schwer mit einem Messer verletzt worden. (Marcel Kusch/ dpa)

Ein Streit über nicht ordnungsgemäß entsorgten Müll, gipfelte am Freitagnachmittag in einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Nachbarn. Nach Angaben der Polizei hatten sich die beiden 43 und 33 Jahre alten Männer zu einer Aussprache vor dem Haus verabredet. Diese gipfelte jedoch in einer Auseinandersetzung in deren Verlauf der 43-Jährige zunächst auf den 33-Jährigen einschlug. Dieser zückte daraufhin ein Messer und stach auf seinen Widersacher ein. Der 43-jährige Mann musste aufgrund schwerer Stichverletzungen im Oberkörper notoperiert werden. Der Tatverdächtige konnte von der der Polizei festgenommen werden.