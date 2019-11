Der Tatverdächtige flüchtete nach dem Angriff in der Neustadt. (Björn Hake)

Ein 43 Jahre alter Mann aus Bremen ist nach Tritten gegen den Kopf und den Oberkörper am Montagnachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, gerieten der 43-Jährige und der Tatverdächtige im Flur eines Hauses an der Yorckstraße in der Bremer Neustadt in einen Streit.

Schnell ging der Streit unter den beiden wahrscheinlich alkoholisierten Männern in eine handfeste Auseinandersetzung über, bei der dem 43-Jährigen gegen den Kopf und Oberkörper getreten wurde.

Ein Nachbar, bei dem der Tatverdächtige zu Besuch gewesen sein soll, trennte die zwei Kontrahenten voneinander. Der mutmaßliche Täter flüchtete anschließend. Der 43-Jährige kam in ein Krankenhaus, die Ermittlungen zum Täter dauern noch an. (sei)