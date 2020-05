Die Polizei hat einen Mann in Gewahrsam genommen, der sich an der Schlachte auffällig verhielt und zunehmend aggressiver wurde. (Björn Hake)

Ein 44-jähriger Mann ist am Mittwochabend an der Schlachte auffällig geworden. Als eine Streifenwagenbesatzung ihn kontrollierte, rauchte er gerade Crack. Wie die Polizei mitteilt, übergab er den Einsatzkräften mehrere Verkaufseinheiten Drogen und wurde im Verlauf der Kontrolle zunehmend aggressiver. Er habe die Einsatzkräfte „aufs Übelste“ beleidigt und auf einen Polizisten eingeschlagen, heißt es in der Mitteilung.

Der 44-Jährige war deutlich alkoholisiert und wurde schließlich mit weiterer Unterstützung in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines tätlichen Angriffes auf einen Vollstreckungsbeamten ermittelt.