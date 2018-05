Die Polizei konnte den Unfallfahrer schließlich stellen. (dpa)

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verursachte ein 44-Jähriger am Donnerstag einen Unfall und flüchtete dann vom Tatort. Später stellten ihn die Beamten. Offenbar stand der Unfallfahrer unter Drogeneinfluss.

Gegen 13 Uhr fuhr der 44-jährige auf der Sebaldsbrücker Heerstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Kurz vor der Saarburger Straße versuchte der Mann mit seinem Renault zwischen zwei Fahrzeugen hindurch zu fahren, die an einer Ampel standen. Dabei touchierte er nacheinander einen Lkw und einen weißen Lieferwagen. Der 44-Jährige flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Fahndung zunächst erfolglos

Die Polizei leitete eine Fahnung ein. Am späten Nachmittag hatten die Beamten dann Erfolg: Sie trafen den 44-Jährigen an der Saarburger Straße an. Die Polizisten stellten frische Unfallspuren am Auto fest, außerdem schien der Mann unter Drogeneinfluss zu stehen, was ein positiver Drogenschnelltest bestätigte.

Den 44-Jährigen erwartet ein Strafverfahren. Sein Führerschein wurde eingezogen. (par)