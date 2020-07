Die Polizei bittet um Mithilfe (Symbolbild). (Björn Hake)

In der Nacht von Samstag, 18. Juli, auf Sonntag, 19. Juli, wurde in Hastedt ein 44 Jahre alter Mann von mindestens zwei weiteren Männern angegriffen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, geriet der 44-Jährige vor einer Kneipe, die zwischen der Stresemannstraße und der Straße Feuerkuhle liegt, in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei erlitt der Angegriffene schwere Kopfverletzungen und musste in einem Klinikum gebracht werden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421/362-3888 entgegen.