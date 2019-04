Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (Mitte) mit Claudia Bogedan, Carsten Sieling und Kindern des Kinderhauses "Annemarie Mevissen". (Christina Kuhaupt)

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) haben an diesem Donnerstag den Vertrag zur Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes unterzeichnet. Bremen ist mit diesem Schritt Vorreiter vor allen anderen Bundesländern. Damit ist nun ausgemacht, dass Bremen bis zum Jahr 2022 annähernd 45 Millionen Euro aus dem Bundesetat für das Gute-Kita-Gesetz bekommt. Dafür muss es aber auch nachprüfbare Verbesserungen der Qualität und Teilhabe in den Kitas geben. Dazu hat sich Bremen mit dem Vertrag verpflichtet.

Schon jetzt steht fest, dass ein Teil des Geldes in Bremen die Beitragsfreiheit für Kinder zwischen drei und sechs Jahren ab dem Kitajahr 2019/2020 finanzieren soll. Außerdem sollen Kitas in sozial schwächeren Stadtteilen stärker profitieren.

Besuch in Gröpelingen

Vor der Unterzeichnung des Vertrags im Bremer Rathaus hat sich Giffey in das Goldene Buch der Freien Hansestadt Bremen eingetragen. Zur Veranstaltung waren auch Kinder des Kinderhauses „Annemarie Mevissen“ eingeladen. Im Anschluss an den Termin geht es für die Bundesministerin zu einem Besuch ins Kinder- und Familienzentrum Halmerweg in Gröpelingen gemeinsam mit Claudia Bogedan. Danach ist Giffey am Nachmittag in der Europaschule Utbremen zu Gast.