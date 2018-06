Das Bundesamt für Verfassungsschutz (dpa)

Eine Prüfung des Bundesamts für Verfassungsschutz von 18.000 Fällen der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat ergeben, dass 115 "nachrichtendienstlich relevante" Personen seit dem Jahr 2000 einen Schutzstatus in Deutschland erhalten haben. Davon hätten 46 Personen eine islamistischen Hintergrund. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bei den 46 Personen könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um terroristische Gefährder handelt.

Alle 115 Personen sind dem Verfassungsschutz bekannt und werden beobachtet. Die meisten sollen sich zurzeit in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Berlin aufhalten. Erst am Vormittag war öffentlich geworden, dass die Probleme in der Bremer Außenstelle bis hin zu Kanzlerin Angela Merkel bekannt gewesen sein sollen. (hee)