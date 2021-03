In Bremen wird derzeit ein 47-Jähriger Mann vermisst. (Carsten Rehder)

In Bremen wird derzeit der 47-jährige Marco Wöbse aus der Neustadt vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ der Mann bereits im April 2020 seinen gewohnten Lebensbereich in Bremen und wurde zuletzt am 7. Mai in Hamburg gesehen. Dort habe er sich im Bereich Süderstraße aufgehalten.

Der 47-jährige Marco Wöbse aus Bremen wird seit November 2020 vermisst. Wer hat den Vermissten gesehen? (POLIZEI BREMEN)

Im November 2020 hatten Angehörige zuletzt Kontakt zu dem 47-Jährigen, heißt es weiter. Marco Wöbses derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt, sein Aussehen wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,80 Meter groß

normale Statur

dunkelblonde, graumelierte, kurze Haare

Wer Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, erreicht die Polizei unter der Telefonnummer 0421 - 362-3888.