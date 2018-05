Schlägerei in Burglesum

47-Jähriger nach Tritten gegen den Kopf im Krankenhaus

Bei einer Schlägerei am Sportparksee in Burglesum ist am Samstagabend ein 47 Jahre alter Mann schwer verletzt worden.