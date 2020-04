Rund 400 Personen hat die Bremer Polizei am Wochenende kontrolliert. (Sina Schuldt / dpa)

Knapp 50 Ordnungswidrigkeiten und mehr als 60 Platzverweise: So lautet die Bilanz der Polizei Bremen vom vergangenen Wochenende. Einer Mitteilung zufolge kontrollierten die Einsatzkräfte am Sonnabend und Sonntag auf ihrer Streife durch das Stadtgebiet etwa 400 Personen auf die Einhaltung der Corona-bedingten Vorschriften. Die überwiegende Mehrheit, heißt es, habe sich dabei an die Beschränkungen gehalten. Auch habe sich die Anzahl der Verstöße nicht wesentlich von den Zahlen des vorherigen Wochenendes unterschieden.

Bei den geahndeten Ordnungswidrigkeiten handelte es sich um Fälle wie die Nichteinhaltung des Mindestabstandes im öffentlichen Raum, Gartenpartys sowie Aktivitäten auf Spiel- und Sportplätzen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich auf einem Kunstrasenplatz am Hastedter Osterdeich am Sonnabend etwa 15 junge Männer zum Fußball getroffen. Beim Anblick der Polizei ergriffen sie die Flucht. Zurückgelassene Wertgegenstände können von den Besitzern beim Polizeirevier Osterholz abgeholt werden.

Laut Polizei habe sich die überwiegende Mehrheit bei angesprochenem Fehlverhalten einsichtig gezeigt. Lediglich in Einzelfällen reagierten manche mit Unverständnis.