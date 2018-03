Dieses Hörgerät wurde einem Zehnjährigen gestohlen. (Polizei Bremen)

Die Diebe drangen am Freitag in zwei Zimmer der Jugendherberge in Bremer Innenstadt ein. Sie stahlen unter anderem ein iPad und auch ein Hörgerät eines zehnjährigen Jungen. Wie die Polizei Bremen mitteilte, konnte die 61-jährige Besitzerin des Tablets das Gerät orten. Es war bereits verkauft worden; bei einer Durchsuchung der Wohnung des Käufern fand die Polizei das iPad wieder und konnte es der Frau zurückgeben.

Das Hörgerät konnte jedoch bisher nicht gefunden werden. Es sei eine Spezialanfertigung, so die Polizei, daher könnten Fremde es nicht benutzen. Der Junge sei ohne das Hörgerät derzeit taub. Zudem mache sich ein potenzieller Käufer selbst strafbar. Hinweise auf den Verbleib des Geräts nimmt die Polizei unter 0421/3623888 entgegen. Zudem hat die Polizei eine Belohnung von 500 Euro für Finder des Hörgeräts ausgelobt. (wk)

++ Diese Meldung wurde am 19.2.18, um 15:45 Uhr aktualisiert. ++