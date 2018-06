Bremen-Kattenturm

50.000 Euro Schaden nach Feuer in Schule

Nina Willborn

In einem Schulgebäude in der Theodor-Billroth-Straße in Bremen-Kattenturm hat es am späten Donnerstagnachmittag gebrannt. Verletzt wurde niemand.