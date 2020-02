Die Täter und flüchteten, ohne Geld erbeutet zu haben. (dpa)

Ein 51 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend von zwei Unbekannten in der Bremer Innenstadt überfallen und zusammengeschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 18.20 Uhr an der Schlachte unterwegs, als er auf der Höhe des Spielcasinos von den unbekannten Tätern von hinten zu Boden gerissen wurde. Laut Polizei schlugen sie den Mann und traten auf ihn ein.

Daraufhin untersuchten ihn die Täter und flüchteten, ohne Geld erbeutet zu haben. Der 51-Jährige konnte nur einen der beiden Täter beschreiben: Wie die Polizei mitteilte, war er etwa 1,85 Meter groß, schlank, hatte dunkle Haare und einen schwarzen Vollbart. Zudem trug er einen blauen Parka mit Kapuze. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 04 21 / 3 62 38 88 zu melden.