In den Messehallen 4, 5 und 6 sollen insgesamt 52 Impfstraßen eingerichtet werden. (Christina Kuhaupt)

Der Bremer Senat hat am Dienstag für den Kampf gegen die Corona-Pandemie die Erweiterung des Impfzentrums an der Bürgerweide beschlossen und dazu weitere Einzelheiten mitgeteilt. Danach sollen in den Messehallen 4, 5 und 6 insgesamt 52 Impfstraßen eingerichtet werden, „die im Vollbetrieb gleichzeitig bedient werden können“.

Je nach Geschwindigkeit der Impfungen würden damit bei einem Zwölf-Stunden-Betrieb bis zu 10.000 Impfungen am Tag möglich. Hinzu kommen bis zu 2.500 Impfungen im Impfzentrum in Halle 7, sowie 700 Impfungen im Impfzentrum Nord in Vegesack und Impfungen der mobilen Teams.

„Wir planen jetzt bereits für die Zeit, in der wir allen Bremerinnen und Bremern ein Impfangebot machen können“, so Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard. Bei einer Ausweitung der Betriebszeiten auf bis zu 16 Stunden am Tag könnten mehr als 15.000 Impfungen am Tag erfolgen.

Bremen sichere sich mit einem zweiten Impfzentrum zudem gegen einen möglichen Ausfall des Impfzentrums in Halle 7 ab, „sei es aus technischen oder gesundheitlichen Gründen“, so Bernhard.

Bremer Impfzentrum: Neue Impfstraßen sollen ab März entstehen

Mit dem Aufbau der neuen Impfstraßen könne voraussichtlich im März begonnen werden. Auch die Eröffnung sei noch im März geplant. Für eine Laufzeit von zunächst sechs Monaten hat der Senat am Dienstag bis zu 35 Millionen Euro aus dem Bremen-Fonds genehmigt.

Weitere Kosten sollen im Rahmen der bundesweit gültigen Impfverordnung aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds und von den privaten Krankenversicherungsunternehmen getragen werden.

Auch Bremerhaven plant die Erweiterung der Impfkapazitäten im städtischen Zentrum in der Stadthalle. „Wir rechnen damit, dass wir in Bremerhaven ab Ende März über tägliche Impfstoffmengen von etwa 1.300 bis 1.400 Impfdosen verfügen können", so Oberbürgermeister Melf Grantz. "Deshalb wollen wir die Möglichkeiten fürs Impfen in der Stadthalle ausweiten."

Mehr zum Thema Pandemie Corona-Impfung: Warum der Impfpass nicht verloren gehen sollte Wegen der angelaufenen Corona-Impfungen suchen viele Menschen aktuell mal wieder ihren Impfpass. Doch was passiert, wenn das Dokument weg ist? mehr »

In Bremerhaven sollen im April 1600 Impfungen pro Tag möglich sein

Das soll in mehreren Phasen geschehen. Zunächst soll die Kapazität des Zentrums in der Stadthalle auf 800 bis 900 Impfungen pro Tag durch bauliche, organisatorische und personelle Maßnahmen erreicht werden und ab Mitte März einsatzbereit sein. In einer zweiten Phase bis Anfang April soll dann die Erweiterung auf bis zu 1.600 Impfungen pro Tag durch den Aufbau zusätzlicher Impflinien im Foyer der Stadthalle erreicht werden.

Weitere Kapazitäten seien in der Stadthalle Bremerhaven nicht mehr umzusetzen. Parallel werde vom Krisenstab geprüft, zu welchem Zeitpunkt Praxen der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen (KVHB) bei der Impfung unterstützen können. Zum jetzigen Zeitpunkt sei dies aus rechtlichen und logistischen Gründen noch nicht realisierbar.