Bei einem Stromunfall in Horn-Lehe ist ein 55-Jähriger gestorben. (Christian Butt)

Ein 53-Jähriger hat am Mittwochnachmittag im Bremer Stadtteil Horn einen tödlichen Stromschlag erlitten. Der Mann starb trotz sofort eingeleiteter Reanimation noch am Unfallort. Wie die Feuerwehr mitteilte, ereignete sich der Unfall in einem öffentlichen Gebäude mit Arztpraxen und Büros an der Grazer Straße.

Nach derzeitigem Stand habe eine 37 Jahre alte Mitarbeiterin einer Praxis die Türklinken zweier nebeneinanderliegen Türen gefasst. Sie bekam einen Stromschlag und sank mit starken Schmerzen zu Boden. Ein 53-jähriger Arzt sei auf den Vorfall aufmerksam geworden und griff ebenfalls beide Griffe. Auch er erhielt einen Stromschlag, der schließlich zu seinem Tod führte. Später griff ein 32 Jahre alter Feuerwehrmann ebenfalls die Türklinken, erhielt auch einen Stromschlag und musste reanimiert werden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellt sich heraus, dass die Tür zu einem Raum, in dem sich acht Kinder aufhielten, ebenfalls unter Spannung stand. Die Kinder konnten jedoch durch das Fenster über eine Drehleiter gerettet werden.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen der Todesursache aufgenommen. Der Tatort wurde versiegelt, er wird nun von Experten untersucht.

Anmerkung: In einer vorherigen Fassung des Artikels war nach Informationen der Feuerwehr das Todesopfer 55 Jahre alt. Die Polizei meldete jedoch am Donnerstag, dass das Todesopfer 53 Jahre alt gewesen sein soll.