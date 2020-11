Nach dem Angriff auf den 53-Jährigen flüchtete die Gruppe vom Spielplatz in Bremen-Osterholz. (Christian Kosak)

Bei einer Auseinandersetzung auf einem Spielplatz an der Züricher Straße in Bremen-Osterholz ist am Samstagmorgen ein 53-Jähriger schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei sprach der Mann gegen 2 Uhr morgens eine Gruppe von 15 Männern auf dem Spielplatz an, da diese ihm zu laut war. Drei Männer aus der Gruppe griffen daraufhin den Mann mit Schlägen und Tritten an, mindestens ein Täter stach zudem mit einem Messer auf den 53-Jährigen ein. Die Gruppe flüchtete anschließend. Zwei Zeugen alarmierten die Polizei, die mit einem großen Aufgebot den Bereich absuchten und mehrere Blutspuren entdeckten, die sie zu einer nahegelegenen Wohnung führten. Dort trafen sie den 53-Jährigen an, der schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung überprüfte die Polizei mehrere Personen. Ob diese an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen waren, wird derzeit geprüft. Die Gruppe soll überwiegend aus Männern um die 20 Jahre bestanden haben, nur ein Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein. Ein Mann trug zudem eine auffällige gelbe Jacke der Marke „Wellensteyn“. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0421 / 362 3888 entgegen.