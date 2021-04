Bei einem Stromunfall in Horn-Lehe ist ein 55-Jähriger gestorben. (Marcel Kusch)

Ein 55-Jähriger hat am Mittwochnachmittag im Bremer Stadtteil Horn einen tödlichen Stromschlag erlitten. Der Mann starb trotz sofort eingeleiteter Reanimation noch am Unfallort. Wie die Feuerwehr mitteilte, ereignete sich der Unfall in einem öffentlichen Gebäude mit Arztpraxen und Büros an der Grazer Straße. Ein Feuerwehrmann erlitt ebenfalls einen massiven Stromschlag und musste reanimiert werden. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Der Grund für den Stromschlag war nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr eine unter Spannung stehende Tür. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellt sich heraus, dass die Tür zu einem Raum, in dem sich acht Kinder aufhielten, ebenfalls unter Spannung stand. Die Kinder konnten jedoch durch das Fenster über eine Drehleiter gerettet werden.