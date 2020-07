Wenn Marielle, das Baby von FDP-Chefin Lencke Wischhusen, erwachsen ist, ist der Bremen-Fonds noch nicht abbezahlt. (Sina Schuldt)

Was die Bremische Bürgerschaft am Mittwochabend beschlossen hat, war nicht nur der erste Haushalt der neuen Regierung aus SPD, Grünen und Linken. Mit rund 5,6 Milliarden Euro kann das Land nun für das Jahr 2020 planen, mit etwa 3,4 Milliarden Euro die Stadt Bremen, oder, wie es SPD-Haushaltsexperte Arno Gottschalk in der Generaldebatte formulierte, „mit dem größten und ungewöhnlichsten Haushalt, der jemals in Bremen vorgelegt wurde“.

Das war ursprünglich anders geplant: Die ersten Entwürfe enthielten, wie es die Verfassung auch vorschreibt, keine neuen Schulden – aber dann kam Corona. Um die finanziellen Schwierigkeiten abzufedern, in die unzählige private wie öffentliche Unternehmen durch die Pandemie geraten sind, erklärt Bremen nun eine Notlage und kann so doch die eigentlich nicht erlaubten Kredite aufnehmen. Sie sind als sogenannter Bremen-Fonds in Höhe von 1,2 Milliarden Euro Teil der beschlossenen Etats: 900 Millionen Euro stehen dem Land und 300 Millionen Euro der Stadt zur Verfügung. Mittel aus diesem Topf können nur unter der Prämisse gewährt werden, dass mit ihnen coronabedingt entstandene Finanzlöcher gestopft werden.

Der Bremen-Fonds soll akut und mittelfristig helfen, mit ihm zu tun haben wird aber voraussichtlich noch die nächste Generation von Bremerinnen und Bremern. Darunter vielleicht auch die gerade sieben Wochen alte Marielle Wischhusen, die FDP-Fraktionschefin Lencke Wischhusen bei ihrer Rückkehr aus der Babypause mit zur Haushaltsdebatte gebracht hatte – falls sie später einmal in Bremen Steuern zahlt. Ab 2024 muss der Bremen-Fonds abgetragen werden, 30 Jahre lang mit jeweils 40 Millionen Euro. Um rechtssicher zu klären, welche Projekte und Programme aus dem Fonds finanziert werden können, seien nun Gutachten in Auftrag gegeben worden, erklärte Gottschalk. „Ab September beginnen wir mit der Auswahl und Umsetzung. Der Bremen-Fonds ist ein richtiges und präzises Instrument, eine starke Anschubhilfe für das Land.“ Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) versprach: „Wir gehen mit dem Geld der Steuerzahler ordentlich um.“ Aus seiner Sicht ist der gesamte Haushalt „solide und zukunftsgerichtet“.

Starke Zweifel daran, wie auch an der rot-grün-roten Budget-Planung insgesamt, hegt Jens Eckhoff, haushaltspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Genau wie die FDP-Fraktion und die AFD-Abgeordneten lehnte sie den Entwurf ab. „Der Koalition fehlt ein Ziel, wie man Bremen nach vorne bringen kann“, kritisierte Eckhoff. Der Bremen-Fonds setze wie der gesamte Haushalt falsche Schwerpunkte, vernachlässige Hilfen für Privatunternehmen. „Ein Trauerspiel. Ich vermisse langfristig angelegte Ansätze.“ Die CDU hatte zum ersten Mal seit zehn Jahren einen eigenen Haushaltsplan vorgelegt, in dem sie unter anderem Investitionen von 100 Millionen Euro für die Sanierung von Schulen, 300 zusätzliche Lehrer und ein großangelegtes öffentliches Wohnungsbauprogramm vorschlug. Ebenso wie Wischhusen für die FDP monierte Eckhoff, dass Rot-Grün-Rot keine neuen Gewerbeflächen ausweisen wolle. „Der erste Ansatz muss doch sein, zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen“, sagte er. In dieselbe Richtung zielte Wischhusen. „Dieser Entwurf setzt keine neuen Impulse, die Investitionsquote sinkt“, sagte die Liberale. Nicht nur die 95 Änderungsanträge, die die Koalitionsfraktionen eingereicht hatten, seien „ein Sammelsurium“, ein „weiter so“.

Mehr zum Thema Kriterienkatalog beschlossen Bremen-Fonds mit Auflagen verknüpft Antragssteller müssen deutlich darlegen, dass die zu finanzierenden Maßnahmen eindeutig ein Bezug ... mehr »

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), der in seiner Funktion als Kultursenator über eines der Ressorts mit einem gestiegenen Etat gebietet (von 82 Millionen Euro auf 92 Millionen Euro für Stadt/Land), nannte den neuen Haushalt dagegen „RGR – richtig gutes Regierungshandeln“. Insgesamt steigt der Etat im Vergleich zum Vorjahr um 32,6 Prozent, was aber hauptsächlich dem Bremen-Fonds und den 400 Millionen Euro, die Bremen als Sanierungshilfen vom Bund erhält, geschuldet ist. Die Ausgaben für Personal steigen leicht von 727 Millionen Euro auf 755 Millionen Euro, ebenfalls höher ist die für Investitionen angesetzte Summe: 395 Millionen Euro statt 329 Millionen Euro (2019).

Der Einzeletat, der am stärksten wächst, ist der von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD). Mit einem Gesamtvolumen von 1,154 Milliarden wird erstmals diese Grenze überschritten. Fließen soll das Geld vor allem für die Sanierung von Infrastruktur und zusätzliches Personal. „Worauf es ankommt, ist, dass das Geld auch bei den Menschen ankommt, und das wird es“, sagte Sofia Leonidakis, Fraktionsvorsitzende der Linken. Sie lobte, dass der Haushalt insgesamt einen Fokus auf strukturell benachteiligte Menschen lege. Ein anderer Schwerpunkt ist aus Sicht der Koalition der Klimaschutz, der erstmals einen eigenen Topf mit zehn Millionen Euro für 2020 und 20 Millionen Euro für den Folgehaushalt bekommt. Auf die Bedeutung des Themas machten vor der Halle 7, in der die Bürgerschaft tagt, Vertreter des BUND aufmerksam. Der Haushalt 2021 soll voraussichtlich im Dezember beschlossen werden.